الإمارات تترأس اجتماعات القمة العالمية لمجتمع المعلومات

أنهت دولة الإمارات وجمهورية لاتفيا المرحلة الأولى من عملية استعراض الأمم المتحدة لمؤتمر القمة العالمية حول مجتمع المعلومات التي ترأستا اجتماعاتها التحضيرية على مدار اليومين الماضيين.

وتشكل عملية الاستعراض محطة تاريخية مهمة على المستوى العالمي إذ ترمي إلى تحقيق الاستفادة القصوى من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجالات التنمية ومستقبل الإنترنت وبموجبها ستعتمد الأمم المتحدة وثيقة ختامية للدول الأعضاء ومجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال شهر ديسمبر القادم.

وجرت خلال الاجتماعات جملة من النقاشات والمداخلات التي أدارتها السفيرة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة وجانيس مازيكس المندوب الدائم لجمهورية لاتفيا لدى الأمم المتحدة .

وكان سام كوتيسا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 69 عين مطلع شهر يونيو الماضي كلا من السفيرة نسيبة والسفير مازيكس لرئاسة عملية الاستعراض واعتماد الوثيقة الختامية في ديسمبر.

توقيت

وألقى اينار كونسرن المندوب الدائم لأيسلندا بيانا خلال الاجتماع نيابة عن كوتسيا حيث قال إن عملية الاستعراض جاءت في الوقت المناسب حيث يعمل المجتمع الدولي على وضع وبلورة الجهود والطموحات لجدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015.

وأضاف أنه ليس من المهم فقط الوقوف على ما تحقق من تقدم في تنفيذ نتائج القمة العالمية ولكن أيضا مواصلة الزخم لإطلاق العنان لإمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

شرف

وفي تعليق لها حول تعيين دولة الإمارات لإدارة عملية الاستعراض والمشاورات التي تسبق القمة قالت السفيرة لانا نسيبة إنه لشرف لدولة الإمارات أن تشارك في تسهيل استعراض الامم المتحدة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعمل مع الدول الأعضاء والأطراف غير الحكومية للوصول إلى رؤية مشتركة لمستقبلها.

ولفتت إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد شهد تحولاً ملحوظاً منذ انطلاق القمة في العام 2003 مما يستوجب إجراء مراجعة للفرص والتحديات التي يجب مواجهتها على مستوى العالم. وذكرت تقارير الأمم المتحدة أن نسبة المشتركين في خدمة الهاتف المحمول عالميا ارتفعت منذ أن عقدت المنظمة قمة مجتمع المعلومات الأولى في 2003 من أقل من 20% في المائة إلى 96% كما هو عليه الحال اليوم وزاد الوصول إلى الإنترنت من حوالي 10% في نفس العام إلى 46%. وأشارت التقارير إلى وجود ثغرات مستمرة في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين البلدان المتقدمة والنامية.

نقاشات

وشهدت الاجتماعات التحضيرية جملة من المناقشات بين الدول الأعضاء والأطراف غير الحكومية بشأن الطموحات المرجوة من القمة المقررة خلال ديسمبر 2015 فضلا عن إحاطات تقدم بها ممثلون عن هيئات ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية « الأونكتاد » والاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة « اليونسكو » تطرقوا فيها إلى التقدم الذي حصل منذ 2003 والسنوات اللاحقة والنتائج المرجوة من القمة القادمة.

ترحيب دولي

حظي تعيين دولة الإمارات لرئاسة لمشاورات عملية الاستعراض بترحيب دولي واسع نظرا لما قدمته هيئة تنظيم الاتصالات من تشجيع ودعم للقمة فضلا عن النهوض السريع الذي حققته محليا في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منذ تأسيسها. وأكدت نسيبة أن دولة الإمارات تضرب في مجالات عديدة مثالا بشأن ما تهدف القمة لتحقيقه، مضيفة «نحن دولة نامية انتهجت أساليب متعددة من السياسات العامة والشراكات بين القطاعين العام والخاص والتعاون الدولي من أجل أن يصل المحمول والإنترنت للجميع عالميا».