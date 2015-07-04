اليوم.. نطق الحكم على إخوانيين أحيلت أوراقهم للمفتى لتشكيلهم خلية إرهابية

تنطق محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى، برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح داوود ومحمد عمار، اليوم السبت، بالحكم على الإخوانيين، محمد جمال بدوى، ومحمود فتحى السنديونى، بعد اتهامهما بتكوين خلية إرهابية وحيازة مواد مشتعلة ومفرقعات، بقصد الاعتداء على منشآت الدولة.

وكانت محكمة الجنايات قد قررت فى جلستها الماضية، والتى عقدت بتاريخ 15 مايو الماضى إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهما.

وقد وجهت النيابة للمتهم الأول محمد جمال بدوى تهمًا تفيد إنشاءه جماعة إرهابية هدفها العمل على تكدير الأمن العام للدولة وقلب نظام الحكم وتعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام المجتمعى، كما وجهت له تهم إمداد عناصر تلك الجماعة بالمال اللازم لتنفيذ مخططاتهم.

ووجهت النيابة للمتهم الثانى محمود فتحى السنديونى تهمًا تفيد انضمامه لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وشروعهم فى تخريب وتفجير المبانى العامة بقصد بث الرعب وإشاعة الفوضى فى البلاد ولحيازة المتهمين مفرقعات بمركز كرداسة.

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