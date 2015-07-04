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اليوم.. بدء سحب أوراق اختبارات القدرات بالتربية الرياضية جامعة بنها

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اليوم.. بدء سحب أوراق اختبارات القدرات بالتربية الرياضية جامعة بنها اليوم.. بدء سحب أوراق اختبارات القدرات بالتربية الرياضية جامعة بنها
تبدأ اليوم، السبت، سحب ملفات أوراق اختبارات القدرات للقبول بكلية التربية الرياضية بجامعة بنها.
>وقال الدكتور حسين أباظة، عميد الكلية، إنه تم تحديد الأوراق المطلوبة من الطلاب المتقدمين للقدرات بالكلية، وهى عبارة عن 3 صور شخصية للطالب ورقم الجلوس الأصلى، بالإضافة إلى سحب ملف القدرات من الكلية والخاص بالتنسيق.

وأشار عميد الكلية، فى تصريحات صحفية، إلى أنه تم تشكيل لجنة من أساتذة الكلية من مختلف التخصصات لتلقى الطلبات من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والوافدين من البلاد العربية، موضحًا أنه تم إصدار تعليمات بتقديم كل التيسيرات للطلاب خلال فترة الاختبارات بالكلية، فضلا عن توفير بعض الاستراحات للطلاب وأولياء الأمور خلال فترة الاختبارات.

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