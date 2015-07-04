بدء تصحيح أورق الثانوية الأزهرية اليوم.. وحرمان 400 طالب من الدور الثانى

قال الدكتور محمد أبوزيد الأمير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه من اليوم السبت ستبدأ أعمال تصحيح أوراق امتحانات الثانوية، والتى ستجرى فى عشرة مراكز على مستوى الجمهورية.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لم يتم تحديد موعد ظهور النتيجة سواء قبل عيد الفطر أو بعده، نظرا للتعليمات الصادرة لمراكز التصحيح بالدقة وأخذ الوقت الكافى وعدم الاستعجال.

وأوضح أنه تم ضبط ما يقرب من 400 طالب حاولوا الغش وتم إلغاء امتحاناتهم هذا العام وعدم السماح لهم بدخول الدور الثانى، مشيرا أنه تم عزل ما يقرب من خمسين رئيس لجنة شهدت أعمال غش ومخالفات لتعليمات القطاع.

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