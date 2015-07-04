سامح عاشور: إجراء انتخابات البرلمان أكبر رد على الجماعات الإرهابية

قال سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن إجراء الانتخابات البرلمانية خلال الفترة الحالية والشهور القليلة المقبلة، هو أكبر رد على الإرهاب، ورسالة للجميع بأن مصر قادرة على دحر الإرهاب، وأن الأمور تسير على الطريق الصحيح.

وأضاف "عاشور" لـ"اليوم السابع" أنه يفضل إجراء الانتخابات البرلمانية وعدم تأجيلها لضرورة وجود برلمان منتخب يعبر عن إرادة الشعب المصرى، مشيرا إلى أنه لم يطلع على تعديلات قوانين الانتخابات التى وافقت عليها الحكومة فى اجتماعها الأربعاء الماضى، ولكن يجب أن تتوافق مع أحكام الدستور لضمان عدم الطعن عليها ولحماية البرلمان القادم من الحل.