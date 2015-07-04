وزير التموين: مخزون القمح يكفى لإنتاج الخبز المدعم حتى ٧ يناير المقبل

أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مخزون الإستراتيجى من القمح فى حدود الأمان، ويكفى حاليًا احتياجات الخبز البلدى المدعم حتى يوم ٧ يناير المقبل، موضحًا أن عمليات توريد القمح المحلى من المزارعين والتجار فى الموسم الماضى حققت نجاحًا كبيرًا، حيث تم استلام ٥ ملايين و٣٠٠ ألف طن قمح محلى، ما أدى إلى زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من القمح خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الدكتور خالد حنفى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هيئة السلع التموينية تستورد القمح من عدة دول، شريطة مطابقته للمواصفات القياسية، وهو ما يحدث حاليًا، من خلال التعاقد على شراء الأقماح عن طريق البورصات العالمية، ويتم إرساء المناقصة على العروض الأكثر جودة والأقل سعرًا، لافتًا إلى أن جميع الأقماح المستوردة لن تدخل البلاد، إلا بعد فحصها فى موانئ الشحن، من قبل شركات مراجعة عالمية، كما سيتم فحصها من خلال لجان فنية فى الموانئ المصرية.