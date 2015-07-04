مؤسس بالجماعة الإسلامية: الاستمرار فى تحالف الإخوان أصبح "حرام شرعًا"

انتقد حمدى عبد الرحمن أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية، استمرار الجماعة الإسلامية فى تحالف جماعة الاخوان، مضيفاً: "استمرارهم ليس له معنى لأنه غير فعال، فأعضاء الجماعة لا يشاركون فى مظاهرات ولا أى شىء، ولكنهم يتضررون من استمرار مشاركتهم بالاسم فى تحالف الإخوان، حيث إن الدولة تعتبر ذلك ضدها".

وأضاف "عبد الرحمن"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "أدعو الجماعة الإسلامية تغليب المصلحة الدينية عن المصالح والارتباطات الشخصية، فنحن عندما قررنا وقدمنا مبادرة وقف العنف والمراجعات كان ذلك بناءً على قياس المفاسد والمصالح، فأى أمر تغلب فيه المفسدة عن المصلحة يبقى حرام شرعًا، فاستمرار الجماعة الإسلامية حرام شرعًا طالما لم يحقق أى مصلحة ويجلب مفسدة، لذا يجب دراسة الموقف جيدًا وإقرار الخروج من تحالف الإخوان".

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