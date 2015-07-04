شركات السياحة بالبحر الأحمر: لا إلغاء لأى حجوزات سياحية بسبب أحداث سيناء

قال عدد من مديرى شركات السياحة العاملة بمحافظة البحر الأحمر، إن الأحداث التى شهدتها محافظة شمال سيناء، الأربعاء، ومن قبلها اغتيال النائب العام، لم يتبعها أى إلغاء لحجوزات السفر بالنسبة للسياح.

وأضاف مديرو شركات السياحة لـ"اليوم السابع"، أن هناك تأثيرًا عامًا على الموسم ككل وليس هناك أى إلغاء لأى حجوزات، مؤكدين أنه بدءًا من نهاية شهر رمضان وعيد الفطر المبارك يبدأ موسم السياحة الداخلية.

من جانبه أوضح ماجد القاضى مستشار غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر ومدير إحدى شركات السياحة، أنه لم يحدث إلغاء لحجوزات السفر إلا أن هناك تأثيرًا بالنسبة للموسم العام السياحى، والذى سوف يكون بديلاً له السياحة الداخلية فى أيام عيد الفطر المبارك".

وأضاف القاضى، لـ"اليوم السابع": "قد تكون هناك فنادق أعلنت اكتمال العدد بها فى فترة العيد".

وعلى صعيد الشارع السياحى، قال عصام على صاحب أشهر البازارات بمدينة الغردقة، إن الحالة التجارية السياحية فى مدينة الغردقة قد تكون تدنت لمستويات منخفضة جدًا لعدة أسباب، أولها توقف استيراد المنتجات السياحية الصينية تنفيذًا لقرار وزير الصناعة، مما أدى إلى فراغ أغلب البازارات من تلك المنتجات التى لا يوجد منتج مقابل لها مصرى.

وأشار إلى أن السبب الثانى، يكمن فى احتكار شركات السياحة التركية للسياح داخل محلاتهم فقط، وعدم السماح للسائح بالتجوال داخل المدينة حتى يقوم بشراء من البازارات الأخرى.

فيما أكد مصدر من غرفة شركات السياحة، أن نسبة الإشغال السياحى تتراوح بين 60 و65%، حيث إنها كانت الأسبوع الماضى 68%.