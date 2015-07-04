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الاستشعار عن بعد: وكالة فضاء الإمارات لعبت دورا فى إطلاق أول مسبار عربى للمريخ

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الاستشعار عن بعد: وكالة فضاء الإمارات لعبت دورا فى إطلاق أول مسبار عربى للمريخ الاستشعار عن بعد: وكالة فضاء الإمارات لعبت دورا فى إطلاق أول مسبار عربى للمريخ
قال الدكتور محمد كساب، رئيس مجموعة تصميم المعدات الميكانيكية بأجهزة الحركة بالأقمار بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، إن وكالة الفضاء الإماراتية لعبت دورًا كبيرًا فى إعلان الإمارات إطلاق أول مسبار عربى إلى المريخ.

وأضاف الدكتور محمد كساب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ما أعلنت عنه الدولة العربية الشقيقة يدفعنا لإنشاء وكالة فضاء مصرية وسيساعدنا على اللحاق بها، مشيرًا إلى أن إنشاء الوكالة سيؤسس دفعة لمصر فى مجال الفضاء.

وأكد كساب، أن تمتلك الإمكانيات لإنشاء الوكالة، كما أنها ستزيد التعاون الدولى مع مصرفى مجال الفضاء، وستحتل مصر المرتبة اللائقة بها بإنشائها، بالإضافة إلى أنها ستعود بالنفع على كل المجالات.

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مصر 365

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