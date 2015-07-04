برنامج تدريبى بنقابة مهندسى الإسكندرية لتنمية مهارات شباب الخريجين

طرحت نقابة المهندسين بالإسكندرية، بالتعاون مع شركة ترسانة الإسكندرية، فرصًا تدريبية لشباب المهندسين بشركة ترسانة البحرية، لتنمية مهارات شباب الخريجين فى عدة مجالات.

وقالت سمر شلبى، نقيب المهندسين بالإسكندرية، فى تصريحات صحفية، إن برنامج "مهندس متدرب" يتيح فرصة تدريب للمهندسين خريجى الهندسة البحرية، وكذلك المهندسين خريجى ميكانيكا، وإنتاج وقسم كهرباء لتأهيلهم لسوق العمل وزيادة مهاراتهم العملية.

وأضافت "شلبى"، أن هناك العديد من الدورات التى تعقدها النقابة لتأهيل المهندس لسوق العمل وإكسابه الخبرات اللازمة، سواء كانت دورات منظمة من قبل النقابة أو دورات بعينها يطلبها المهندسون.