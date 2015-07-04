التحالف الاشتراكى بالإسماعيلية يدرس إنشاء جبهة مقاومة الإرهاب

قال مسعد حسن على أمين حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بالإسماعيلية، إن الحزب مع القوى السياسية بالمحافظة يدرسون إنشاء جبهة مقاومة الإرهاب والفساد بالمحافظة، بحيث تضم قيادات الأحزاب بمختلف اتجاهاتها والنشطاء والمثقفين.

وأضاف مسعد حسن، أن فكرة إنشاء الجبهة كانت مقترح من الدكتور إيمان يحى الأستاذ بكلية الطب جامعة القناة أثناء حفل إفطار نظمه الحزب للقوى السياسية، حيث وافق عدد كبير من الحضور على الفكرة فى ظل الأحداث التى تشهدها البلاد والتى نحتاج بالفعل لآليات مختلفة فى التعامل مع ملف الإرهاب خلال الفترة القادمة.