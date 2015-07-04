أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

التحالف الاشتراكى بالإسماعيلية يدرس إنشاء جبهة مقاومة الإرهاب

Google+ Print
التحالف الاشتراكى بالإسماعيلية يدرس إنشاء جبهة مقاومة الإرهاب التحالف الاشتراكى بالإسماعيلية يدرس إنشاء جبهة مقاومة الإرهاب
قال مسعد حسن على أمين حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بالإسماعيلية، إن الحزب مع القوى السياسية بالمحافظة يدرسون إنشاء جبهة مقاومة الإرهاب والفساد بالمحافظة، بحيث تضم قيادات الأحزاب بمختلف اتجاهاتها والنشطاء والمثقفين.

وأضاف مسعد حسن، أن فكرة إنشاء الجبهة كانت مقترح من الدكتور إيمان يحى الأستاذ بكلية الطب جامعة القناة أثناء حفل إفطار نظمه الحزب للقوى السياسية، حيث وافق عدد كبير من الحضور على الفكرة فى ظل الأحداث التى تشهدها البلاد والتى نحتاج بالفعل لآليات مختلفة فى التعامل مع ملف الإرهاب خلال الفترة القادمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365