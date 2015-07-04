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مقتل وإصابة 147 جنديا بالجيش الليبى خلال يونيو الماضى إثر اشتباكات ببنغازى

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مقتل وإصابة 147 جنديا بالجيش الليبى خلال يونيو الماضى إثر اشتباكات ببنغازى مقتل وإصابة 147 جنديا بالجيش الليبى خلال يونيو الماضى إثر اشتباكات ببنغازى
لقى 25 جنديا ليبيا مصرعهم وأصيب 122 آخرون، جراء الاشتباكات مع "قوات مجلس شورى ثوار بنغازى" بمدينة بنغازى خلال شهر يونيو الماضى.

وقالت فاديا البرغثى مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المستشفى استقبل خلال شهر يونيو الماضى 25 قتيلا و 122 جريحا من قوات الجيش، جراء الاشتباكات المتفرقة بمحور القتال بمدينة بنغازى.

وأضافت البرغثى أن إصابات الجنود تراوحت بين البسيطة والمتوسطة، جراء الاشتباكات بمحاور الليثى، وبوعطنى، ووسط البلاد، و الصابرى، والمحور الغربى.

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