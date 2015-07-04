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الجزائر تعزز اجراءات حماية المنشآت النفطية تحسبا لهجمات "داعش"

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الجزائر تعزز اجراءات حماية المنشآت النفطية تحسبا لهجمات "داعش" الجزائر تعزز اجراءات حماية المنشآت النفطية تحسبا لهجمات "داعش"
عززت الجزائر إجراءاتها الأمنية حول المنشآت النفطية لتضاف للإجراءات الاحترازية، المتخذة منذ فترة طويلة حول المصافى النفطية ومحيط شركات النفط، وكذا قواعد الحياة جنوب البلاد، تحسبا لاستهدافها من قبل عناصر "داعش" قد تتسلل من الحدود مع ليبيا.

نقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية فى عددها الصادر السبت، عن مصادر مطلعة قولها انه تم عقد عدة اجتماعات سرية بين ممثلين عن شركات النفط الدولية ومسؤولين فى وزارة الطاقة وجهات أمنية ومخابراتية.

وعرض خلالها مسئولو مصالح الأمن الإجراءات الجديدة، التى تسد الثغرات التى قد يستغلها الإرهابيون لتنفيذ هجوم إرهابى كالذى استهدف المنشاة الغازية بمنطقة ان اميناس القريبة من الحدود مع ليبيا فى يناير 2013.

وأشار المصدر انه جرى ربط عشرات الحقول والمواقع النفطية، بنظام الإنذار المبكر ضد العمليات الإرهابية، وهو نظام محكم يشمل عمليات مراقبة مكثفة من الجو بطائرات عسكرية للصحراء القريبة من قواعد النفط، ونظام آخر للمراقبة يعتمد على الأسطول الجوى لشركة سوناطراك.
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