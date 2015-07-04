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بالصور.. الأدلة الجنائية تعاين موقع انفجار محدث صوت بأسوان

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عاين فريق من الأدلة الجنائية بمديرية أمن أسوان، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، موقع انفجار محدث صوت، وضعه مجهولون بالقرب "كولدير مياه" على رصيف محطة السكة الحديد بمدينة أسوان.

وكان اللواء محمد مصطفى عبد العال، مدير أمن أسوان قد تلقى إخطاراً من العقيد ضياء الدين صبحى، وكيل إدارة الحماية المدنية، يفيد بانفجار محدث صوت وضعه مجهولون بالقرب "كولدير مياه" على رصيف رقم واحد بمحطة السكة الحديد بأسوان، ولم يسفر عن خسائر فى الأرواح أو إصابات.

وأدى صوت الانفجار إلى تحطم "كولدير المياه" وحدوث حالة من الفزع لدى المواطنين بمدينة أسوان، نتيجة صوت الانفجار المرتفع، فيما لم تتأثر حركة القطارات بالانفجار، ومشط خبراء المفرقعات رصيف المحطة، عن طريق الاستعانة بالكلاب البوليسية، للتأكد من خلوها من أى مواد متفجرة أخرى.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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