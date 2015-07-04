بالصور.. أهالى قرية بالشرقية يستغيثون بـ"محلب" لإزالة النفايات الخطرة

اشتكى أهالى قرية طوح القراموص، التابعة لمركز أبو كبير، من انتشار أكوام القمامة المتواجدة بمدخل القرية، والتى يجلبها أحد تجار الخردة وتحتوى على نفايات المستشفيات الخطرة، مما يهدد صحة المواطنين.

وقال محمد أحمد عبد الفتاح، من أهالى المنطقة، لـ"اليوم السابع"، إن منزله ملاصق لمكان تجميع أحد تجار الخردة والبلاستيكيات، حيث تجلب القوارض والحشرات والروائح الكريهة. مشيرًا إلى أن الأطفال يعبثون بالقمامة والتى تحوى نفايات المستشفيات من سرنجات وأكياس وأدوات كان من المفترض أن تحرق بمحارق المستشفيات.

وتساءل "عبد الفتاح" عن دور الصحة والجهات الرقابية التى تركت المواطن عرضة للأمراض الفتاكة، مؤكدًا أن بعض الأهالى اشتكوا للمسئولين ولكن دون جدوى، على حد وصفه.

وناشد أهالى القرية المهندس إبراهيم محلب، ووزير البيئة، ووزير الصحة، والدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، سرعة التدخل لإنقاذ المنطقة من خطر داهم قد يصيب المنطقة بأمراض فتاكة.



>

القمامة تحتوى على سرنجات وعينات دم من المرضى



>

القمامة تحتوى على نفايات المستشفيات



>

القمامة بها نفايات المستشفيات الضارة



>

القمامة بها نفايات



>

أكوام القمامة