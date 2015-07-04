أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. أهالى قرية بالشرقية يستغيثون بـ"محلب" لإزالة النفايات الخطرة

Google+ Print
اشتكى أهالى قرية طوح القراموص، التابعة لمركز أبو كبير، من انتشار أكوام القمامة المتواجدة بمدخل القرية، والتى يجلبها أحد تجار الخردة وتحتوى على نفايات المستشفيات الخطرة، مما يهدد صحة المواطنين.

وقال محمد أحمد عبد الفتاح، من أهالى المنطقة، لـ"اليوم السابع"، إن منزله ملاصق لمكان تجميع أحد تجار الخردة والبلاستيكيات، حيث تجلب القوارض والحشرات والروائح الكريهة. مشيرًا إلى أن الأطفال يعبثون بالقمامة والتى تحوى نفايات المستشفيات من سرنجات وأكياس وأدوات كان من المفترض أن تحرق بمحارق المستشفيات.

وتساءل "عبد الفتاح" عن دور الصحة والجهات الرقابية التى تركت المواطن عرضة للأمراض الفتاكة، مؤكدًا أن بعض الأهالى اشتكوا للمسئولين ولكن دون جدوى، على حد وصفه.

وناشد أهالى القرية المهندس إبراهيم محلب، ووزير البيئة، ووزير الصحة، والدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، سرعة التدخل لإنقاذ المنطقة من خطر داهم قد يصيب المنطقة بأمراض فتاكة.

القمامة تحتوى على سرنجات وعينات دم من المرضى -اليوم السابع -7 -2015
>

القمامة تحتوى على سرنجات وعينات دم من المرضى

القمامة تحتوى على نفايات المستشفيات -اليوم السابع -7 -2015
>

القمامة تحتوى على نفايات المستشفيات

القمامة بها نفايات المستشفيات الضارة -اليوم السابع -7 -2015
>

القمامة بها نفايات المستشفيات الضارة

القمامة بها نفايات -اليوم السابع -7 -2015
>

القمامة بها نفايات

أكوام القمامة -اليوم السابع -7 -2015
>

أكوام القمامة


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365