انفجارعبوة ناسفة وإبطال مفعول أخرى بقاعدة برج كهرباء فى الفيوم

شهدت عزبة فرحات بمحافظة الفيوم، انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع، منذ قليل، وضعها مجهولون بقاعدة برج كهرباء دون وقوع إصابات، كما تم إبطال مفعول عبوة أخرى عثر عليها بنفس المكان.

كان اللواء يونس الجاحر مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد هشام صادق مدير الحماية المدنية، بورود بلاغ بانفجار عبوة ناسفة بمحول كهرباء بعزبة فرحات التابعة لمركز الفيوم، وانتقل خبراء المفرقعات للمكان، حيث تم تمشيط المنطقة وعثروا على عبوة أخرى تم وضعها أعلى المحول ونجحوا فى إبطال مفعولها، وقد احدثت العبوة التى انفجرت تلفيات بالمحول.

إبطال مفعول عبوة ناسفة بقاعدة برج كهرباء للضغط العالى بالفيوم