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خادم الحرمين يشيد بتطور العلاقات بين المملكة والـولايـات المتحدة

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خادم الحرمين يشيد بتطور العلاقات بين المملكة والـولايـات المتحدة خادم الحرمين يشيد بتطور العلاقات بين المملكة والـولايـات المتحدة

    بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأميركية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد حفظه الله بهذه المناسبة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وما تشهده من تطور في المجالات كافة.

من جهته بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية تهنئة لفخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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