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"التحالف الشعبى":نحتاج إلى تحالف حزبى متجاوز للأيديولوجيات لمواجهة الإرهاب

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"التحالف الشعبى":نحتاج إلى تحالف حزبى متجاوز للأيديولوجيات لمواجهة الإرهاب "التحالف الشعبى":نحتاج إلى تحالف حزبى متجاوز للأيديولوجيات لمواجهة الإرهاب
أكد عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، أن الوضع السياسى الراهن فى حاجة إلى تحالف حزبى متجاوز للأيديولوجيات، مشيرًا إلى ضرورة توحيد الصف لمواجهة الحرب الإرهابية التى تشن على .

وأوضح شكر لـ"اليوم السابع" إلى ضرورة التنبيه على مساندة الدولة المصرية والقوات المسلحة والشرطة فى حربهما على الإرهاب، بالتوازى مع المحافظة على حقوق الإنسان والمواطنين وعدم التعدى على حقوقهم.

وأشار رئيس حزب التحالف الشعبى إلى ضرورة الأخذ فى الحسبان، أن مصر خرجت من ثورة شعبية حقيقة قامت ضد نظام سلطوى مستبد، وأن الأحزاب السياسية الموجودة مازالت فى مرحلة التشكيل والتبلور.

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