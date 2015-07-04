البابا تواضروس يسافر إلى الإسكندرية السبت فى رحلة رعوية لمدة ثلاثة أيام

يصلى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس صباح السبت بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، ويرسم عدد من الآباء الكهنة، وبعدها يبدأ زيارة رعوية خاصة بقطاع غرب الإسكندرية لمدة ثلاثة أيام.

ويجتمع قداسته، مساء السبت، مع زوجات كهنة قطاع غرب ويلقى عليهن كلمة روحية، كما يجتمع الأحد ظهرًا مع كهنة قطاع غرب فى لقاء رعوى، ويوم الأحد مساءً يلتقى قداسته مع خدام قطاع غرب الإسكندرية بالكاتدرائية المرقسية، ويختتم زيارته بلقاء مع شباب القطاع بالمرقسية مساء الاثنين.