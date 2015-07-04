بالصور.. ضبط خلية إرهابية بحوزتها عبوات ناسفة بكفر الشيخ

تمكنت قوات أمن كفر الشيخ بإشراف اللواء عبد الرحمن شرف مدير الأمن والعميد أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية والعميد حسام الباز مفتش الأمن العام من إلقاء القبض على خلية إرهابية بحوزة أعضائها عبوات ناسفة وبنادق آلية.

وكانت معلومات قد وصلت لأجهزة الأمن فى كفر الشيخ بتكوين كل من "علاء الدين ح ا ا" 50 سنة طبيب بشرى ويقيم مدينة دسوق، و"أحمد.م.ن.ا" 27 سنة حاصل على معهد سياحة وفنادق ويقيم مدينة وقسم دسوق لخلية نوعية متقدمه بالاشتراك مع آخرين، اتنفيذ عمليات إرهابية.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين وبحوزتهما عدد من البنادق الآلية عيار 7.62* 39، وكميات كبيرة من الطلقات الآلية من ذات العيار، و2 بندقية خرطوش تركى الصنع عيار 12، و9 عبوات ناسفة (كاملة) وعبوات صغيرة الحجم معده للتفجير، وأكياس بها مواد كيميائية، و9 زجاجات حمض النيتريك، و5 شيكارة نترات، و2 شيكارة بوتاسيوم، و16 جركن به مواد كيميائية، و جركن مادة حارقة، وكيس بلاستيك به بودرة كبريت، و5 زجاجات حمض الخليك، و8 زجاجات مولوتوف، وكمية من البارود وأسطوانة حديدية (كبيرة الحجم – متوسطة الحجم (فارغة) تستخدم كحاوية للعبوات الناسفة، و16 انبوبة عيار تقدير السوائل، و6 هواتف محمولة، و2 مفجر، و19 مكثف، و7 دوائر كهربائية، و2 ميزان حساس (رقمي)، و2 مقبض حديدى، ومسدس شمع، ومسدس لحام، و7 شواحن هاتف محمول.

وبمواجهتهما بما ورد من معلومات أقرا بصحتها، وأرشدا عن مخزن بحي الكشلة وشقة بحى المحرقة دائرة القسم ومزرعة دواجن بقرية كفر الخير مركز دسوق، حيث كانت تلك المزرعة تستخدم لتصنيع تلك العبوات، وبتقنين الاجرائات تم مداهمة تلك الأماكن حيث عثر بداخلها على العديد من المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة، واستكمال باقى الإجراءات القانونية.



>