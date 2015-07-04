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جامعة القاهرة: انتهاء التحقيقات فى 550 واقعة غش.. وإحالة 250 لمجلس التأديب

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جامعة القاهرة: انتهاء التحقيقات فى 550 واقعة غش.. وإحالة 250 لمجلس التأديب جامعة القاهرة: انتهاء التحقيقات فى 550 واقعة غش.. وإحالة 250 لمجلس التأديب
قال الدكتور عبد المنعم زمزم، وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إن الشئون القانونية بالكلية حققت فى ما يقرب من 550 محضر غش تم تحريرها خلال أعمال امتحانات نهاية العام، مؤكدا أنه تمت إحالة ما يقرب من 250 طالب لمجلس التأديب ممن صاحبت وقائع غشهم تعديات أخرى.

وأضاف "زمزم"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن التحقيقات خلصت إلى تطبيق قرارات مجلس الجامعة الخاصة بعقوبات الغش، ومنها إلغاء امتحان 3 مواد للشروع فى الغش وإلغاء فصل كامل لواقعة الغش الكاملة، وإحالة وقائع الغش الجسيمة مثل استخدام سماعة بلوتوث أو سماعة موبايل تحت الحجاب والاعتداء باللفظ على أساتذة الكلية والتلفظ بألفاظ خارجة لمجالس التأديب.

وأضح وكيل كلية الحقوق، أن الكلية أعلنت نتيجة الامتحان للمجموعة ج بالفرقة الأولى على موقعها الإلكترونى، وأن باقى النتائج ستعلن تباعا بداية من يوم السبت المقبل حتى 10 أيام مقبلة، قائلا: "إحنا أول كلية فى تعلن نتائجها فى المواعيد المحددة حسب الضوابط والقواعد التى وضعها مجلس الكلية برئاسة العميد".

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