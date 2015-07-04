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القومى لرعاية أسر الشهداء يحرر محضرًا لموظفين صرفوا أدوية مخالفة للتعليمات

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القومى لرعاية أسر الشهداء يحرر محضرًا لموظفين صرفوا أدوية مخالفة للتعليمات القومى لرعاية أسر الشهداء يحرر محضرًا لموظفين صرفوا أدوية مخالفة للتعليمات
تقدم سيد أبو بيه، أمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين ببلاغ لقسم شرطة الدرب الأحمر ضد مسئولى الرعاية الطبية بالمجلس واثنين من المصابين لصرفهم كميات كبيرة من الأدوية بمبالغ باهظة الثمن، وذلك بالمخالفة للتعليمات.

وأضاف سيد أبو بيه، فى بيان له، أنه أصدر تعليمات قبل ذلك بعدم صرف أى أدوية مرتفعة الثمن خاصة السوفالدى وسيرفانتس إلا بعد إجراء تحاليل للمريض بالمعامل المركزية لوزارة الصحة وتحويل المصاب إلى المجالس الطبية المتخصصة.

وأشار إلى أنه تم تحرير محضر ضد المتهمين حمل رقم 1897 لسنة 2015 إدارى الدرب الأحمر وتم التحفظ على مسئول الإدارة الطبية واثنين من المصابين وإحالتهم للنيابة لإجراء التحقيق معهم.
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