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"أردوغان" يواصل دعمه لتنظيم الإخوان الإرهابى ويصف قتلاهم بـ"الشهداء"

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"أردوغان" يواصل دعمه لتنظيم الإخوان الإرهابى ويصف قتلاهم بـ"الشهداء" "أردوغان" يواصل دعمه لتنظيم الإخوان الإرهابى ويصف قتلاهم بـ"الشهداء"
واصل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تطاوله ودعمه الأعمى لتنظيم الإخوان الإرهابى، معربًا عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ"تصفية أعضاء من جماعة الإخوان"، على أيدى قوات الأمن المصرية، الأربعاء الماضى، زاعمًا أن الرئيس المعزول محمد مرسى "رئيس الشرعى".

وأضاف أردوغان، فى كلمة ألقاها، مساء أمس الجمعة، خلال مشاركته فى حفل إفطار رمضانى بمدينة إسطنبول، نقلته وكالة الأناضول التركية، "اللعنة على من تسبب فى استشهاد 13 من أعضاء الإخوان المسلمين وهم فى منازلهم بمصر، عن طريق إطلاق الرصاص عليهم".

وتابع الرئيس التركى، "إذا كنت أؤمن بالديمقراطية وإرادة الشعب، فسأواصل كفاحى ضد من يتجاهلون إرادة الشعوب، وأعيد وأقول بأن رئيس مصر الشرعى هو محمد مرسى، الذى جاء بأصوات الشعب".


>بعد تصفيتهم على يد الشرطة فى شقة بـ6 أكتوبر.. نيابة أمن الدولة العليا تحقق فى مقتل القيادى الإخوانى ناصر الحافى و8 آخرين.. تستعجل تقرير الطب الشرعى حول الواقعة.. والتحريات: متورطون فى أعمال إرهابية

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