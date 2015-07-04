"أردوغان" يواصل دعمه لتنظيم الإخوان الإرهابى ويصف قتلاهم بـ"الشهداء"

واصل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تطاوله ودعمه الأعمى لتنظيم الإخوان الإرهابى، معربًا عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ"تصفية أعضاء من جماعة الإخوان"، على أيدى قوات الأمن المصرية، الأربعاء الماضى، زاعمًا أن الرئيس المعزول محمد مرسى "رئيس مصر الشرعى".

وأضاف أردوغان، فى كلمة ألقاها، مساء أمس الجمعة، خلال مشاركته فى حفل إفطار رمضانى بمدينة إسطنبول، نقلته وكالة الأناضول التركية، "اللعنة على من تسبب فى استشهاد 13 من أعضاء الإخوان المسلمين وهم فى منازلهم بمصر، عن طريق إطلاق الرصاص عليهم".

وتابع الرئيس التركى، "إذا كنت أؤمن بالديمقراطية وإرادة الشعب، فسأواصل كفاحى ضد من يتجاهلون إرادة الشعوب، وأعيد وأقول بأن رئيس مصر الشرعى هو محمد مرسى، الذى جاء بأصوات الشعب".

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