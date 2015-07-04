"طب قصر العينى": زيادة بند الاستثمار فى الصحة بالميزانية الجديدة لـ12 ضعفا

كشف الدكتور فتحى خضير، عميد كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة، أن وزارة التخطيط ضاعفت بند 6 الخاص بالاستثمار فى مجال الصحة العامة بالميزانية الجديدة لـ 12 ضعفا عن العام السابق، حيث إن هذا البند مخصص لتنفيذ تجديد وإحلال لمبانى المستشفيات الجامعية التابعة للكلية.

وأضاف خضير، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه جار العمل بتجديد مستشفى أبو الريش بمعاونة من الجانب اليابانى، وأنه يتم الآن بناء مبنى جديد للعيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش، وأنه من المقرر أن ينجر العمل فى هذا المبنى الجديد خلال 18 شهرا.

وتابع عميد كلية الطب بجامعة القاهرة، أن الكلية تستكمل خطة تطوير مستشفى الطوارئ بقصر العينى والمنيل الجامعى، بالتعاون مع صندوق التنمية السعودى بتكلفة 450 مليون جنيه مع بداية العام الجديد.

وأوضح خضير، أن الخطة تشمل تحويل مستشفى المنيل إلى 6 مستشفيات متخصصة، وهى قلب وصدر، ومخ وأعصاب، وعظام وتجميل، وجراحة عامة وأوعية دموية، ورعاية مركزة وحالات حرجة، ومستشفى للرمد والأنف والأذن.