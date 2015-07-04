أخبار عاجلة

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"طب قصر العينى": زيادة بند الاستثمار فى الصحة بالميزانية الجديدة لـ12 ضعفا

Google+ Print
"طب قصر العينى": زيادة بند الاستثمار فى الصحة بالميزانية الجديدة لـ12 ضعفا "طب قصر العينى": زيادة بند الاستثمار فى الصحة بالميزانية الجديدة لـ12 ضعفا
كشف الدكتور فتحى خضير، عميد كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة، أن وزارة التخطيط ضاعفت بند 6 الخاص بالاستثمار فى مجال الصحة العامة بالميزانية الجديدة لـ 12 ضعفا عن العام السابق، حيث إن هذا البند مخصص لتنفيذ تجديد وإحلال لمبانى المستشفيات الجامعية التابعة للكلية.

وأضاف خضير، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه جار العمل بتجديد مستشفى أبو الريش بمعاونة من الجانب اليابانى، وأنه يتم الآن بناء مبنى جديد للعيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش، وأنه من المقرر أن ينجر العمل فى هذا المبنى الجديد خلال 18 شهرا.

وتابع عميد كلية الطب بجامعة القاهرة، أن الكلية تستكمل خطة تطوير مستشفى الطوارئ بقصر العينى والمنيل الجامعى، بالتعاون مع صندوق التنمية السعودى بتكلفة 450 مليون جنيه مع بداية العام الجديد.

وأوضح خضير، أن الخطة تشمل تحويل مستشفى المنيل إلى 6 مستشفيات متخصصة، وهى قلب وصدر، ومخ وأعصاب، وعظام وتجميل، وجراحة عامة وأوعية دموية، ورعاية مركزة وحالات حرجة، ومستشفى للرمد والأنف والأذن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365