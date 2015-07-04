اليوم.. نظر استئناف صافيناز على حكم حبسها بتهمة إهانة العلم المصرى

تنظر محكمة جنح مستأنف العجوزة، اليوم السبت، جلسة استئناف الراقصة صافيناز، على الحكم الصادر من محكمة جنح العجوزة، والقاضى بحبسها 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه، لاتهامها بإهانة العلم المصرى، ومن المقرر أن تحضر صافيناز بشخصها إلى محكمة شمال الجيزة، حيث إن حضورها وجوبى لنظر استئنافها على حكم حبسها.

وكانت محكمة جنح العجوزة برئاسة عمرو حسنين رئيس المحكمة وحضور على السيسى وكيل النيابة وسامى أبو غريب سكرتير الجلسة، قد قضت بحبس الراقصة الأرمينية صافيناز 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه فى قضية إهانة العلم.