اليوم.. نظر استئناف صافيناز على حكم حبسها بتهمة إهانة العلم المصرى

تنظر محكمة جنح مستأنف العجوزة، اليوم السبت، جلسة استئناف الراقصة صافيناز، على الحكم الصادر من محكمة جنح العجوزة، والقاضى بحبسها 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه، لاتهامها بإهانة العلم المصرى، ومن المقرر أن تحضر صافيناز بشخصها إلى محكمة شمال الجيزة، حيث إن حضورها وجوبى لنظر استئنافها على حكم حبسها.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكانت محكمة جنح العجوزة برئاسة عمرو حسنين رئيس المحكمة وحضور على السيسى وكيل النيابة وسامى أبو غريب سكرتير الجلسة، قد قضت بحبس الراقصة الأرمينية صافيناز 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه فى قضية إهانة العلم.