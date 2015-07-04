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المتحدث باسم الحوثيين: ناقشنا فى مسقط سُبل الوصول لهدنة إنسانية باليمن

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المتحدث باسم الحوثيين: ناقشنا فى مسقط سُبل الوصول لهدنة إنسانية باليمن المتحدث باسم الحوثيين: ناقشنا فى مسقط سُبل الوصول لهدنة إنسانية باليمن
قال المتحدث الرسمى باسم المتمردون الحوثيين، محمد عبد السلام ، أنه جرى مناقشة سُبل الوصول إلى هدنة إنسانية في اليمن وآليات عمل المنظمات المعتمدة فى توزيع الإغاثة الإنسانية بمختلف الأماكن المتضررة، وذلك بالعاصمة العمانية مسقط.

وأكد عبد السلام فى تدوينة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اليوم السبت، إنه جرى بحث سبل الوصول إلى هدنة إنسانية فى البلاد، وذلك فى العاصمة العمانية مسقط بلقاء مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، وبحضور سفيرة الاتحاد الأوروبى والسفير الألمانى بصنعاء.

- رويترز : الحوثيون يقصفون مناطق بمدينتى نجران وجيزان

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