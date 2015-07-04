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تكثيف الوجود الأمني في المنطقة المركزية بالطائف للقبض على المطلوب الغامدي

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تكثيف الوجود الأمني في المنطقة المركزية بالطائف للقبض على المطلوب الغامدي تكثيف الوجود الأمني في المنطقة المركزية بالطائف للقبض على المطلوب الغامدي

الطائف - أحمد الزهراني، حسن الغامدي، هلال الحارثي

    كثفت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف من وجودها في المنطقة المركزية سوق البلد الذي يعتقد بأن المطلوب الأمني يوسف عبداللطيف شباب الغامدي مختبئ فيها.

وقد لوحظ أمس في المنطقة المركزية انتشار لرجال الأمن بجميع القطاعات الأمنية، وسط تحليق لطائرة تابعة للداخلية في سماء المنطقة، كما تم وضع نقاط تفتيش على مداخل ومخارج الأحياء القريبة من الموقع.

وتعود تفاصيل الحدث إلى مباشرة الجهات الأمنية صباح أمس عملية القبض على المطلوب أمنيًّا يوسف عبد اللطيف شباب الغامدي في منزله بحي الشرقية بمحافظة الطائف، وقد باغت المطلوب اﻷمني الغامدي أفراد الفرقة وأطلق النار عليهم ولاذ بالفرار ما أدى لاستشهاد رجل الأمن الرقيب أول عوض بن سراج المالكي، ثم واصل المطلوب هربه، وانقلبت المركبة التي كانت تقله بالجزيرة الوسطية بالمنطقة المركزية بوسط البلد، فترجل منها واختبأ في مباني المنطقة المركزية.

يشار إلى أن المطلوب يوسف الغامدي يبلغ من العمر (٣٢) عاماً، متوسط التعليم، ومهنته متسبب، ولديه عدة قضايا جنائية سابقة سجن بسببها قبل أن يعتنق فكر داعش الضال.

وفي موضوع ذي صلة، فإن الشهيد عوض بن سراج العاصمي المالكي، من قبيلة بني عاصم ببني مالك، من أهالي قرية السائلة بمركز القريع بني مالك (180 كلم جنوبي الطائف)، ويعمل برتبة رقيب أول، وله زوجتان، وخمسة من الأبناء الذكور، وأربع من البنات، وزوجته الثانية حامل في الشهر الثامن، وأبناؤه هم: نايف ويعمل موظفاً بالخطوط ، وهتان خريج المرحلة الثانوية العامة، وفيصل ونواف يدرسان بالمرحلة الابتدائية، وحسام وهو الأصغر.

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