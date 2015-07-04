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بالصور.. حملة ليلية لإدارة مرور الإسماعيلية وسحب 22 رخصة مخالفة

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية حملة ليلية استهدفت الشوارع الرئيسية بمدينة الإسماعيلية.

تلقى اللواء منتصر أبو زيد مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد محمد عامر مدير مرور الإسماعيلية يفيد بقيام حملة مرورية ليلية برئاسة الرائد أحمد غريب الضابط بالإدارة، استهدفت الحملة الشوارع الرئيسية داخل مدينة الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة من سحب 22 رخصة مخالفة انتظار خاطئ وتحرير مخالفة لمعرض سيارات لاستقطاعه جزءا من الطريق، وتمت كلبشة عدد ثلاث سيارات لوقوفهم انتظار خاطئ وتم حجز سيارة للفحص بالإدارة، وتم رفع عدد كبير من السيارات التى تقف انتظار فى شوارع الإسماعيلية الرئيسية.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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