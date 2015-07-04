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الوحدة المحلية برأس البر تبحث استعدادات المصيف لعيد الفطر

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الوحدة المحلية برأس البر تبحث استعدادات المصيف لعيد الفطر الوحدة المحلية برأس البر تبحث استعدادات المصيف لعيد الفطر
عقد محسن عزيز، رئيس مدينة رأس البر، اجتماعًا مع القيادات التنفيذية برأس البر، ضم مدير الإدارة التموينية، ومدير عام المتابعة بالديوان العام، وأصحاب مستودعات البوتوجاز بالمدينة، وبعض المتعهدين بتوزيع الغاز، وممثلين عن المجتمع المدنى، لبحث استعدادات المدينة لاستقبال عيد الفطر المبارك والموسم الصيفى والزيادة المتوقعة من المصطافين ونسب الإشغال بالمدينة.

وأسفر الاجتماع عن تعهد أصحاب المستودعات والمتعهدين بتغطية كافة أنحاء المدينة، والتأكيد على صلاحية أسطوانة الغاز والالتزام بالسعر المحدد بالقرار الوزارى وحسن التعامل مع الجمهور.

من جانبه، قام قسم الحدائق بالمدينة بزراعة 20 نخلة بالجهود الذاتية بمنطقة شارع النيل باتجاه منطقة اللسان، تمهيدًا لتطوير المنطقة بإنشاء حدائق ومتنزهات بها، كما تم تنفيذ حملة تنظيمية لرفع المخلفات وفتح الشوارع بالسوق العمومى.

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مصر 365