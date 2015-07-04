الخمول والشعور بالإجهاد دليل على التخمة مش أعراض صيام

الخمول والشعور بالإجهاد وعدم القدرة على بذل مجهود، من العلامات التى تظهر على الصائمين، والتى يعتقد البعض خطأ أنها ناتجة عن الصيام لمدة 16 ساعة.

وفى هذا السياق يقول الدكتور محمد عبد الرازق، استشارى أمراض الباطنة والقلب، إن هناك مجموعة من الأعراض التى تظهر على البعض خلال شهر رمضان، منها الخمول والشعور بالإجهاد عند القيام بأقل مجهود والكسل عند بذل الجهد، يعتقد البعض خطأ أنها ناتجة عن الصيام، ولكن هذه الأعراض دليل على الإصابة بالتخمة وهى عبارة عن وجود زيادة مفرطة فى الوزن، وترتفع نسبة الإصابة بها خاصة مع المدخنين سلبيا أو إيجابيا.

ويتابع أن السبب الأساسى فى الإصابة بالتخمة هو وجود زيادة مفرطة فى الوزن، وتزداد الإصابة بها عند التعرض للتدخين السلبى أو الإيجابى، لذا فالعلاج الأساسى للتخمة يكون عن طريق المحافظة على الوزن وتحديد نظام غذائى صحى، وممارسة الرياضة على الأقل 3 مرات أسبوعيا.

ويشير د. محمد عبد الرازق إلى أن الإهمال فى علاج التخمة يؤدى إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم وزيادة نسبة الدهون فى الدم وارتفاع نسبة السكر فى الدم، والإصابة بالكبد الدهنى، وذلك لترسيب الدهون على الكبد.