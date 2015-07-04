اليوم..الحكم على القيادى الإخوانى محمود عامر و 2آخرين فى "حرق نقطة أوسيم"

تنطق محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبد الإله، والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، اليوم السبت، بالحكم على 27 متهمًا بينهم القيادى الإخوانى محمود عامر، فى قضية محاولة اقتحام قسم شرطة أوسيم، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة فى أغسطس 2013.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة نارية ومحاولة اقتحام منشأة شرطية، وألقت قوات الأمن القبض على القيادى الإخوانى محمود عامر، لاتهامه بالتخطيط والتحريض على الأحداث.

وأحال المستشار أحمد البقلى، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، المتهمين إلى المحاكمة بتهم الانضمام للجماعة إرهابية والتحريض على القتل، ومحاولة اقتحام قسم شرطة أوسيم والشروع فى القتل إلى المحكمة.