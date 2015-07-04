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ضبط 18 محكوما عليهم و283 مخالفة مرورية بشمال سيناء

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ضبط 18 محكوما عليهم و283 مخالفة مرورية بشمال سيناء ضبط 18 محكوما عليهم و283 مخالفة مرورية بشمال سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء فجر اليوم، عن توجيه عدة حملات مشتركة بالتنسيق مع القوات المسلحة استهدفت العناصر التكفيرية والبؤر الإجرامية بدوائر أقسام المحافظة، كما تم توجيه حملات أخرى مدعومة بمجموعات من قوات الأمن المركزى وإدارة البحث بالتنسيق مع فرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطنى ـ تحت إشراف اللواء على العزازى مساعد الوزير مدير الأمن.

وأشار البيان إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط (18) محكوما عليهم، وإزالة (85) مخالفة إدارية فورية، وضبط (283) مخالفة مرورية.
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