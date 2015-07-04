الإسعاف الطائر ينقذ مواطنين غرب المدينة

المدينة المنورة - خالد الزايي

تمكنت طائرة الإسعاف الجوي بالمدينة المنورة من إنقاذ مصابين تعرضا لحادث مروري غرب بلدة اليتيمة غرب المدينة المنورة، المتحدث الرسمي في هيئة الهلال الأحمر بالمدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي قال: بأن عمليات الهيئة بالمنطقة (٩٩٧) تلقت في تمام الساعة ٠٧:٢٩ مساء بلاغاً يفيد بوقوع حادث قرب بلدة اليتيمة، وعلى الفور تم توجيه الفرق الارضية والإسعاف الجوي وعند الوصول اتضح وجود إصابتين متوسطة لمواطنين تم نقلها عن طريق الإسعاف الجوي لمستشفى الملك فهد وحالتهما مطمئنة.