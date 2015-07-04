وزارة الحج: استكملنا «النظام الموحد» لحجاج الخارج.. وعقود الإعاشة إلكترونية.. العام المقبل

كشف الدكتور حسين بن ناصر الشريف وكيل وزارة الحج لشؤون الحج، إن الوزارة وبإشراف ومتابعة وزير الحج الدكتور بندر حجار، استكملت متطلبات تطوير النظام الموحد لحجاج الخارج لموسم حج عام ١٤٣٦، وقامت بدمج نظم المؤسسات التي تعمل تحت اشراف الوزارة، لتكون ضمن النظام الموحد والقادر على الربط مع الجهات الأخرى.

وأبان وكيل الوزارة لشؤون الحج، إن تأمين الإعاشة للحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة من عناصر تكوين حزم الخدمات لمكاتب شؤون الحج والشركات السياحية، والتي يتم التعاقد لها عن طريق النظام الموحد لحجاج الخارج.

وأوضح الشريف أنه اعتبارا من العام القادم أيضاً، سيتم البدء في وضع جدولة أمام شركات الإعاشة، تقضي بأهمية البدء مبكراً في إجراء عمليات التعاقد مع الجهات المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن، وفي وقت لا يتجاوز نهاية شهر شعبان، وذلك حتى يتمكنوا من توفير جميع حزم الخدمات اللازمة، مفيداً إن وزارة الحج ستعمل على إبلاغ جميع الشركات والمهتمين بآلية النظام ومدة التسجيل في وقت مبكر يمكنهم من إنجاز أعمالهم وتعاقداتهم.

وتابع الشريف: "بأن جميع قيمة مبالغ العقود في حال استكمال تطوير نظام الدفع الالكتروني، َسوف تكون عن طريق نظام الدفع الإلكتروني الخاص، النظام الموحد لحجاج الخارج".

وعن عدم وجود إحصائية فعلية عن أعداد شركات ومؤسسات الإعاشة في مكة المكرمة، قال الدكتور الشريف: "نحن الان لا ننظر إلى عدد هذه الشركات أو المؤسسات سواء كانت كثيرة أو قليلة، ولكننا نركز جهودنا على البحث عن نوعية ما تقدمه تلك الشركات والمؤسسات القائمة على رأس العمل في الوقت الحالي، وإن الوزارة تشجع رجال الاعمال للاستثمار في مجال اعاشة الحجاج والمعتمرين.

من جهته قال الشريف شاكر الحارثي رئيس لجنة التغذية والإعاشة في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: "الاحصاءات الرسمية تكاد تخلو بشكل تام من حوادث التسمم الغذائي، وإن النسبة التي تكاد تكون معدومة في حوادث التسمم إن حصلت، فإن المتسبب فيها هم الباعة الجائلون، الذين يشكلون أحد روافد تغذية الحجاج، ولكن ما يقدمونه يفتقر إلى المواصفات التي نسعى جميعا لتحقيقها في تغذية ضيوف الرحمن".

ويرى الحارثي إن الشراكة بين لجنة التغذية والاعاشة في غرفة مكة وهيئة الغذاء والدواء ووزارتي البلديات والتجارة وكذلك وزارة الحج، يكرس الجهود لضمان سلامة المنتجات الغذائية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين خلال موسمي الحج والعمرة.

وتم في اللقاء استعراض دليل المستخدم الخاص لمتعهدي الاعاشة في النظام الموحد لحجاج الخارج، واستعراض كامل تفاصيل الدليل، من مرحلة تسجيل المتعهد وحصوله على اسم المستخدم وكلمة المرور، وشرح كيفية التعاقد مع المنظمين، وبعد ذلك تم فتح المجال للحاضرين لطرح الاسئلة والمناقشة التي تنوعت في الطرح لتشمل غالبية الجوانب التي تهم قطاع الإعاشة.