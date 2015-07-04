وزير العدل يكرم 193 خاتماً وخاتمة لكتاب الله بالرياض

كرم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ١٩٣ خاتماً وخاتمة لكتاب الله عز وجل، في حفل الإجلال الرابع والذي نظمه مجمع نورين تحت إشراف الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض يوم الخميس الماضي عقب صلاة التراويح في جامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض.

وعبر الشيخ الصمعاني عن ابتهاجه الكبير بمشاركة الخاتمين والخاتمات لكتاب الله بمجمع نورين فرحتهم بإكرام الله لهم بختم كتاب الله، وذكرهم بهذه النعمة وأن يكون القرآن سلوكاً على حافظه وليس حفظاً فقط، مستشهداً بقول الله تعالى: (الَّذينَ آتَيناهُمُ الكِتابَ يَتلونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ أُولئِكَ يُؤمِنونَ بِهِ)، وقد تضمنت كلمة معاليه أهمية تدبر القرآن والتعامل معه بفهم صحيح معتدل وخاصة من حافظ القرآن الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنَّ من إجلالِ اللَّهِ حاملِ القرآنِ غيرِ الغالي فيهِ والجافي عنْهُ) ، وعلى حامل القرآن أن يكون مطبقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يحمِلُ هذا العِلمَ من كلِّ خلَفٍ عدولُه ينفونَ عنهُ تحريفَ الجاهِلينَ وانتحالَ المبطلينَ وتأويلَ الغالينَ)، مقدماً شكره للقائمين على مجمع نورين والذي يُعد مفخرة للعمل الخيري القرآني.

وألقى المشرف العام على مجمع نورين عادل بن عبدالله السلطان كلمة بمناسبة هذا الحفل، ثم ألقى الدكتور حبيب بن معلا المطيري قصيدة بهذه المناسبة، وبعدها قدم نائب رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض الشيخ عبدالرحمن الهذلول كلمة عن الجمعية.

ثم كرم وزير العدل الخاتمين و الرعاة ومن ضمنهم أوقاف الشيخ محمد العبيد رحمه الله وتكريم الشيخ عبد العزيز البراهيم تسلمها ابنه ماجد البراهيم وأوقاف السيد والسياري والصافنات ولافندر والقفاري للأثاث وركن القصيم وصندوق المبدعين ومجموعة خالد السلمان وغيرهم.

وتم خلال الحفل عرض نماذج لعدة خاتمين وقراءات متنوعة بالروايات السبع، وعرض عن الحلقات المستفيدة من تجربة مجمع نورين، وتقديم عرض مرئي عن البرامج المقدمة للخاتمين والخاتمات، كما تم توقيع اتفاقية معلم مع مركز نورين للتدريب وأحد المعلمين.