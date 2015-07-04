الجامعة الإسلامية تستضيف بندر بن سلمان ودعاة أفريقيا

المدينة المنورة - خالد الزايدي

تستضيف الجامعة الإسلامية مساء غد السبت صاحب السمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود رئيس لجنة الدعوة في أفريقيا يرافقه جمع من دعاة وعلماء القارة الأفريقية في اللقاء الرابع والعشرين للجنة الدعوة في أفريقيا الذي يعقد هذا العام تحت عنوان: " التواصل بالتقنية وآثاره" ويتضمّن برنامج اللقاء محاضرة بعنوان "التواصل بالتقنية وآثاره" للأستاذ الدكتور عبدالصمد بكر آل عابد عضو هيئة التدريس بالجامعة، ويقام اللقاء بعد صلاة التراويح مباشرة بقاعة الملك سعود - رحمة الله- بالجامعة.