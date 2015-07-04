أمانة الرياض تُعد برنامجاً حافلاً للاحتفال بعيد الفطر

أعدت أمانة منطقة الرياض برنامجاً حافلاً للاحتفال بعيد الفطر المبارك هذا العام، يتضمن مئات الفعاليات والأنشطة الترفيهية والتراثية والفنية والرياضية والتي تلبي احتياجات جميع أفراد العائلة وتوفر خيارات متنوعة للشباب للاحتفال بالعيد في مدينة الرياض.

زيادة الفعاليات المخصصة للشباب وتنويعها بما يتناسب مع اهتماماتهم

أوضح ذلك أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان معرباً عن عظيم الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، لما يوليه من رعاية ودعم لأنشطة الأمانة وجهودها في مجال خدمة المجتمع ومنها احتفالات عيد الفطر المبارك ،التي أصبحت من أبرز المعالم على خارطة المهرجانات الترفيهية بالمملكة من خلال ما توفره لأبناء الرياض وزوارها من مصادر الترفيه الهادف الذي يجمع كل أفراد العائلة في الاحتفال بعيد الفطر المبارك كل عام.

وأكد السلطان حرص الأمانة توفير كافة الإمكانات واتخاذ جميع الإجراءات وتهيئة كافة مواقع فعاليات الاحتفال بالعيد لإدخال الفرحة والبهجة على قلوب سكان مدينة الرياض وزوارها من مناطق المملكة، مشيراً إلى أن برنامج احتفالات عيد الفطر هذا العام يشتمل على باقة كبيرة من الفعاليات التراثية والرياضية والعروض الشعبية والمسرحية والألعاب الإلكترونية وعروض الألعاب النارية والتي تقام في جميع أحياء العاصمة وتستفيد من إمكانيات مدينة الرياض من الساحات والحدائق والمنتزهات العامة والمراكز الثقافية والاجتماعية والمنشآت التعليمية والرياضية والتي تستضيف جانباً كبيراً من فعاليات الاحتفال بالعيد.

ولفت م. السلطان أن برنامج احتفالات عيد الرياض هذا العام شهد تطوراً كبيراً من حيث نوعية الفعاليات والأنشطة أو مواقع إقامتها لتغطي جميع أرجاء العاصمة انطلاقاً من منطقة قصر الحكم بقلب الرياض إلى جميع أحياء الرياض، إلى جانب زيادة الفعاليات المخصصة للشباب وتنويعها بما يتناسب مع اهتماماتهم مشيراً إلى أن برنامج عيد الرياض، يتضمن برنامجاً متكاملاً للأنشطة النسائية وآخر للأطفال التي سوف يتم تقديمها في مواقع مجهزة بكل ما يلزم من الخدمات وتحت إشراف كوادر نسائية بنسبة 100% إلى جانب المواقع المخصصة للعائلات والتي تتيح لكل أفراد الأسرة الاحتفال بالعيد في مكان واحد.

وأشار م. السلطان إلى تخصيص جانب من فعاليات عيد الرياض هذا العام لذوي الاحتياجات الخاصة ليشاركوا إخوانهم فرحة العيد في عدد من المواقع وتحت إشراف نخبة من المختصين في رعاية هذه الفئة الغالية من أبناء الوطن. بالإضافة إلى تنفيذ عدد كبير من الزيارات لمعايدة المرضى المنومين في مستشفيات الرياض طوال أيام العيد بمشاركة نخبة من الفنانين والرياضيين والشخصيات العامة .

وأشاد أمين منطقة الرياض بما تجده أمانة منطقة الرياض من تعاون كبير من كافة الجهات الحكومية وفي مقدمتها إمارة منطقة الرياض والأجهزة الأمنية، في تنظيم فعاليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك، والشراكة الفاعلة لمؤسسات القطاع الخاص بما يمتلك من خبرة وإمكانيات في مجال صناعة الترفية في إنجاح الاحتفالات وتحقيق أهدافها الإنسانية والاجتماعية وتنمية السياحة الداخلية في حاضرة المملكة داعياً أبناء الرياض وزوراها إلى المشاركة في الاحتفالات والاستمتاع بالفعاليات وإبداء مقترحاتهم ومرئياتهم لتطويرها، مؤكداً أن الأمانة اعتمدت خطة متكاملة لمتابعة جميع الفعاليات من خلال عدد من الفرق الإشرافية الميدانية للتعامل السريع مع أي شكاوى أو مشكلات في كافة مواقع الاحتفالات.