حكاية عمرو طارق - المصري الأمريكي حديث الإعلام الإسباني بسبب ألمانيا

ما بين جنسية أمريكية ونشأه مصرية وتجارب ألمانية مميزة تأتي حكاية عمرو طارق مدافع الجونة الذي يستعد لخوض التجربة الإسبانية.

من هذا؟ وأين يلعب؟ ولماذا كل تلك الضجة الإعلامية عليه؟ هل يستحق حقا ذلك؟ أسئلة عديدة احتلت عقول الجماهير المصرية بعد رؤية صور وصول عمرو طارق إلى إسبانيا.

عمرو طارق وصل مساء الجمعة إلى إسبانيا تمهيدا للانضمام إلى نادي ريال بيتيس الإسباني العائد إلى الظهور في الدوري الإسباني الممتاز. (طالع التفاصيل)

فمن هو عمرو طارق وكيف نجح سريعا في خطف أنظار الأندية الأوروبية؟

جنسية أمريكية ولكن

عمرو طارق من مواليد مدينة لوس أنجلوس أكبر مدن ولاية كاليفورنيا في أمريكا.

وتحصل عمرو طارق الذي وُلد في الـ17 من مايو عام 1992 على الجنسية الأمريكية.

قبل أن يعود إلى مصر ويتحصل كذلك على الجنسية المصرية.

ولكن أي منتخب يُفضل عمرو طارق المشاركة معه؟ مدافع الجونة يُجيب.

وقال عمرو طارق: "نعم وُلدت في أمريكا وأمتلك الجنسية".

وأضاف في تصريحات سابقة مع برنامج (ملعب العاصمة) عام 2013 " بالطبع لن ألعب مع منتخب أمريكا الأول وسأختار منتخب مصر".

النشأة المصرية

بداية عمرو طارق كانت في نادي أسمنت أسيوط واستمر لمدة طويلة.

من بداية 2000 وحتى 2009 استمر عمرو طارق في صفوف أسمنت أسيوط قبل أن يرحل وينضم إلى مدرسة إنبي.

مع إنبي ظهر عمرو طارق مع فريق تحت 19 عاما واستمر لمدة موسم قبل أن يبدأ رحلة الاحتراف الخارجي.

الأسم: عمرو طارق عبد العزيز

العمر: 22 عاما

المركز: قلب دفاع وظهير أيسر ويلعب بقدمه اليسرى

الجنسية: مصري - أمريكي

رحلة ألمانيا

وبدأ عمرو طارق رحلة الاحتراف بالخروج من إنبي والوصول إلى مجدبورج الألماني.

مع مجدبورج تألق عمرو طارق وبدأ في لفت الأنظار مع فريق تحت 19 عاما.

في أول موسم له مع مجدبورج لعب عمرو طارق 22 مباراة بمعدل 1.757 دقيقة.

وسجل "المدافع" عمرو طارق 6 أهداف وصنع 5 في أداء رائع قبل أن ينتقل إلى فرايبورج الألماني لمدة موسم.

أداء عمرو طارق لفت أنظار ستيفان براندنبورجر كبير كشافي فولفسبورج ليضم اللاعب إلى صفوف فولفسبورج.

مع فولفسبورج شارك عمرو طارق في 20 مباراة وسجل هدفا وصنع 2.

وتحدث كبير كشافي فولفسبورج عن عمرو طارق قائلا: "أتذكر سرعة عمرو طارق عندما لعب معنا موسم".

وأضاف في تصريحات سابقة مع موقع (إستاديو ديبورتيفو الإسباني) "على الرغم من عمره إلا أنه يمتلك خبرة في الملاعب الأوروبية".

الجونة والأهلي

عاد عمرو طارق إلى الجونة في السابع من أغسطس عام 2013.

هذا الموسم مع الجونة حافظ اللاعب على أدائه الجيد على الرغم من ابتعاده عن التشكيل الأساسي في أول 3 مباريات.

وعندما بدأ عمرو طارق في اللعب أساسيا حافظ على مركزه الأساسي وشارك حتى الآن في الموسم بـ30 مباراة.

وقدم أداء جيد للغاية خلال الدور الأول من الدوري المصري.

ولفت أداء عمرو طارق أنظار الأهلي ليبدأ النادي في مفاوضات مع اللاعب لأجل الانضمام إلى الأهلي.

الأهلي وضع عمرو طارق كخيار ثالث لأجل تدعيم خط دفاع الفريق الموسم المقبل.

من جانبه الإسماعيلي بدأ في مفاوضات مع الجونة لأجل خطف عمرو طارق من الأهلي.

قبلها خاض عمرو طارق فترة معايشة صغيرة من نادي لوزرين السويسري. إلا أنه عاد إلى الجونة دون إتمام الصفقة.

قبل أن يخرج مدافع الجونة ويُصرح الشهر الماضي إن ريال بيتيس يرغب في ضمه.

وقال مدافع الجونة وقتها: "يشترط ريال بيتيس حضوري فترة الإعداد للموسم الجديد منذ بدايتها خلال أسبوعين".

وأضاف في تصريحات مع برنامج (مع شوبير) "المفاوضات مع الجونة تمت بنجاح وسيعلن النادي الإسباني ضمي قريبا".

إعلام إسبانيا ورقم ميدو

ومع وصول عمرو طارق إلى إسبانيا اهتمت جميع وسائل الإعلام الأسبانية باللاعب.

صحيفة ماركا أشارت إلى إن عمرو طارق سيصبح أول لاعب مصري في التاريخ يلعب بقميص ريال بيتيس.

ولكنه سيكون ثاني لاعب مصري في التاريخ يلعب بالدوري الإسباني.

أحمد حسام ميدو يُعد أول لاعب مصري يشارك في الدوري الإسباني عندما ظهر بقميص سيلتا فيجو.

اهتمام صحف إسبانيا لم تتوقف عند ماركا فقط بل صحيفة "آس" الشهيرة أشارت إلى أن بيتيس سيستفيد كثيرا بضم عمرو طارق.

وأوضحت الصحيفة إن عمرو طارق يقدر على اللعب في ثلاث مراكز كقلب دفاع وظهير أيسر ولاعب وسط ومن هنا فسيظهر بقوة في صفوف ريال بيتيس.

ومن جانبها أشادت صحيفة ABC الإسبانية بتحركات ريال بيتيس حتى الآن في سوق الانتقالات الصيفية.

التعاقد مع عمرو طارق هو الثالث للفريق الإسباني حتى الآن بعد التعاقد مع رفائيل فان دار فارت وبيتروس.

ليصبح عمرو طارق الصفقة الثالثة "الرائعة" لريال بيتيس. وتستقبله الجماهير في أفضل صورة.