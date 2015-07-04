المرصد السورى: مقتل 25 من أعضاء النصرة فى انفجار بمسجد فى إدلب

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن انفجارا استهدف مسجدا فى محافظة إدلب السورية اليوم الجمعة أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا من أعضاء جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وذكر المرصد الذى يتخذ من بريطانيا مقرا له أن الانفجار وقع فى مدينة أريحا فى شمال غرب سوريا بينما كان أفراد من جبهة النصرة مجتمعين فى المسجد للإفطار.

وقال المرصد الذى يراقب الحرب إن الانفجار الذى وقع فى مسجد سالم فى أريحا قتل أيضا قياديا غير سورى فى الجماعة المتشددة.

وأعطت مواقع للتواصل الاجتماعى تابعة للمعارضة أرقاما متضاربة للضحايا مع قول بعضها إن أكثر من 40 شخصا قتلوا.

>