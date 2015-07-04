فوائد صحية للمشمشية أهمها تنشيط الذاكرة وتقليل حب الشباب

المشمش الجاف أحد أهم أصناف شهر رمضان، حيث يقبل الكثير من الأشخاص على تناوله وإضافته إلى الحلويات.

حول ذلك تقول الدكتورة نهى سعيد استشارى التغذية العلاجية وعلاج السمنة، أن المشمش المجفف أو ما يسمى بالمشمشية هو مصدر هام للأملاح المعدنية والفيتامينات مثل فيتامين أ، ب، ج ومضادات الأكسدة والذى بدوره يساعد على تنشيط الذاكرة.

وتستكمل د. نهى قائلة " تناول المشمش يساهم فى تقليل الإحساس بالحر والعطش فى فصل الصيف نظرا لاحتوائه على العديد من الأملاح المعدنية وأهمها البوتاسيوم، كما يقلل من الاصابة بسرطان الجلد والبشرة لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والأملاح المعدنية لذلك تناول المشمشية يقى من الأمراض الجلدية ويقلل من الإصابة بحب الشباب لاحتوائه على فيتامين أ.

وتتابع د. نهى قائلة "تفيد المشمشية فى تقوية تحسين الرؤية والحفاظ على صحة العين كما تساعد على تحسين عملية الهضم وتقوية جهاز المناعة وعلاج الإمساك نظرا لاحتوائها على الألياف الغذائية، كما تقلل من الإصابة بأنيميا نقص الحديد".