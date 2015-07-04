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"الداخلية" تُحبط محاولة تهريب صفقة حشيش فى الإسكندرية

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"الداخلية" تُحبط محاولة تهريب صفقة حشيش فى الإسكندرية "الداخلية" تُحبط محاولة تهريب صفقة حشيش فى الإسكندرية
تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية، بإشراف اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، من إحباط محاولة 3 متهمين تهريب صفقة مخدرات استعدادًا لترويجها فى عيد الفطر المبارك.

وألقت أجهزة الأمن، بقيادة العميد هانى مدحت رئيس قسم المباحث الجنائية بالتنسيق مع فرع الأمن العام لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، القبض على المتهمين الثلاثة، وعثر بحوزتهم على 50 طربة حشيش.

اعترف المتهمون أمام المقدم أحمد المجبر والرائد إسلام شومان والنقيب حسين الأفندى والنقيب عبد العزيز عبد الحى بمباحث الإسكندرية، بحيازتهم للمضبوطات، فأحالهم اللواء محمد الشرقاوى مدير الأمن، للنيابة.
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