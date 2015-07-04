مباحث أسوان تضبط مدرسًا إخوانيًا بحوزته منشورات خاصة بالجماعة

ضبط رجال المباحث بالتنسيق مع إدارة الأمن الوطنى بأسوان، خلال الساعات الماضية، مدرسًا إخوانيًا بتهمة الانتماء لجماعة محظورة، والاشتراك فى المظاهرات المحرضة على العنف وإثارة الفوضى.

تمكنت قوة أمنية برئاسة العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث المديرية، من ضبط المدعو "نور.م"، 42 سنة مدرس، وعثر بحوزته منشورات خاصة بجماعه الإخوان، تحرر له المحضر (1110) إدارى مركز دراو، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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