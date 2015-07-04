مؤتمر لأهالى الإسماعيلية لدعم الجيش ومحاربة الإرهاب

نظم أهالى حى الشهداء بوسط مدينة الإسماعيلية بعد صلاة التراويح أمس وحتى الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، مؤتمرًا حاشدًا ضم العديد من أبناء المحافظة، وحضر الحفل الدكتور أحمد حسنى ياقوت الباحث فى الشئون السياسية وسمية صفوت سيدة الأعمال ورئيس مجلس إدارة جمعية الأمل، وعدد من رجال الدين.

وقال الدكتور حسنى ياقوت، إن مصر تعرضت لكثير من مخاطر الإرهاب، ولكن كان لجيشها ورجال الشرطة الدور الفعال فى القضاء على قوى الإرهاب الأسود، وسرد تاريخ مصر منذ الفتح الإسلامى لها، وما تلاها من غزوات.

وأشارت سمية صفوت، إلى أن التحية واجبة لرجال القوات المسلحة وشهداء الوطن، ولكل أسرة مصرية قدمت رجلاً وبطلاً فداءً للوطن، ووقف الجميع دقيقة حداد لروح أبطال مصر.

وأضافت سمية صفوت، إن مصر بها جيش قوى لن يعرف الهزيمة، ولن يترك شبرًا واحدًا من أرض الوطن وأننا ليس كغيرنا، مطالبة بدعم الجيش المصرى والالتفاف حوله.