جامعة طنطا تقرر إلغاء حفلها السنوى حداداً على شهداء الوطن

قرر الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل، رئيس جامعة طنطا، إلغاء حفل الإفطار السنوى، الذى تنظمه الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب كل عام، ووقف كل مظاهر الاحتفالات الرمضانية فى الجامعة، نظراً للظروف التى تمر بها البلاد وحداداً على شهداء الوطن.

وأكد رئيس الجامعة ضرورة التفاف الشعب حول رئيسهم وقواتهم المسلحة والشرطة، وأن مصر ماضية فى طريقها للتصدى للإرهاب ومواجهة أى محاولة لزعزعة أمنها واستقرارها.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة أن يؤدى كل مصرى دوره فى محاربة الإرهاب، وعدم السكوت على أى أفكار هدامة تؤثر فى مسيرة الوطن ووحدة أراضيه واعتبار الجامعة فى حالة استنفار تام لتأدية دورها تجاه تهديد الإرهاب.