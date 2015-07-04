"مرحبا بصحابي" مسلسل يكرم الرواد

تعرض القناة الأولى حاليا مسلسل "مرحبا بصحابي" من إخراج علي الطاهري الذي نجح في أن يجمع في سلسلته الجديدة على شاشة رمضان نخبة من رواد الخشبة والدراما التلفزيونية الذين كاد أن يغيب المرض بعضهم و (النسيان) بعضهم الآخر فاختار الطاهري أن تكون طلته على المشاهد في رمضان بتكريم هؤلاء الممثلين ممن أعطوا الكثير للدراما منذ عقود نذكر منهم مصطفى الزعري، الحسين بنياز، المحجوب الراجي وآخرون.



وقال علي الطاهري أن ظهور الرواد في دور بطولي ، هو احتفاء ضمني بتجربتهم الفنية الكبيرة في مجال الدراما التي راكموها لعدة سنوات تقمصوا خلالها أدوارا بطولية وتربعوا على قلوب المشاهدين بوفائهم للفن، وخبرتهم الطويلة التي يشهد بها الجميع وكان لمشاركتهم دور كبير في متابعة للسلسلة التي يتقاسم بطولتها كل من المحجوب الراجي، مصطفى الزعري، صلاح الدين بنموسى، فاطمة وشاي، نعيمة إلياس إلى جانب ممثلين متميزين آخرين من الجيل الجديد.. موضحا بأن هؤلاء الممثلين يعتبرون (مدرسة) للجيل الجديد وينبغي أن يحظوا بالتقدير الذي يليق بهم في الوسط الفني من طرف جميع المخرجين، وأضاف بأن سلسلة "مرحبا بصحابي" تندرج ضمن الكوميديا الاجتماعية التي حاولت السلسلة أن ترصد وفي قالب ساخر كيف يمكن أن يصبح (التقاعد) عند البعض معاناة.



يشار إلى أن السلسلة هي من تأليف كل من منير باهي، توفيق مصباح وفاتن اليوسفي، تروي حكاية المتقاعدين في قالب كوميدي ساخر ، وتعرض لقصة أربعة متقاعدين يجمعهم القدر في مكان واحد منهم المتقاعد العازب والأب الحنون والزوج النكدي، ورب أسرة يقع ضحية نصب واحتيال وهي الشخصيات البطولية في هذه السلسلة التي أسندت إلى كل من الحسين بنياز والمحجوب الراجي ومصطفى الزعري الذين يعدون روادا بكل المقاييس في الوسط الفني.