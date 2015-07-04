مهرجان الضحك يكرم الكوميديان الحسين بنياز

يكرم مهرجان الداخلة للضحك في نسخته الأولى والذي تنظمه (ولاية الجهة) في الفترة ما بين (7 و 12) من شهر يوليوز (تموز) الجاري الكوميديان الحسين بنياز تقديرا لعطائه الفني الغزير في مجال الفكاهة بحضور نخبة من كبار الكوميديين المغاربة والعرب الذين سيحلون ضيوفا على الدورة الأولى من هذا المهرجان نذكر منهم كلا من هاني رمزي وسمير غانم وعبد القادر السكتور وآخرين فضلا عن الكوميديين المغاربة من قبيل: حسن الفذ، حنان الفاضلي، فيما ينتظر أن يتم الكشف بين الفينة والأخرى عن مآل المفاوضات التي جرت بين الجهة المنظمة لمهرجان الضحك والفنان عادل إمام من أجل تأكيد حضوره لفعاليات هذا المهرجان الذي سيحتفي بالفنان المغربي الحسين بنياز الذي يعد من رواد الكوميديا، وصاحب فكرة مهرجان الضحك الذي رأى النور أوائل التسعينات.

الحسين بنياز رحب بفكرة التكريم، وبالتفاتة المهرجان الذي يتمنى بأن تتواصل دوراته، ويمتد إشعاعه على نطاق محلي وعربي واسع خصوصا –يقول الحسين بنياز- أن المهرجان يراهن على البعد العربي من خلال انفتاحه على نجوم الكوميديا في العالم العربي.