الداخلية تواصل حملاتها على بائعى تذاكر القطارات بالسوق السوداء

واصلت وزارة الداخلية حملاتها على السوق السوداء لضبط تجار تذاكر القطارات، الذين يستغلون حاجة المواطنين فى الحصول على تذاكر للسفر للصعيد قبل عيد الفطر المبارك، حيث تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الجيزة من ضبط "محمد.ع" أثناء تواجده بمحطة الجيزة.. لبيع اذاكر سفر على القطارات المتجه للوجه القبلى، وعثر بحوزته على 14 تذكرة.

وأمر اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، من تحرير المحضر رقم 2/71 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد الجيزة وجارٍ إرساله بالمتهم والمضبوطات لقسم شرطة الجيزة لقيده وعرضه على النيابة.