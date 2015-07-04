أمن القاهرة ينجح فى إزالة الإشغالات بالشوارع المؤدية لمستشفيات عين شمس

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملات أمنية موسعة، بالاشتراك مع شرطة مرافق القاهرة، والتى استهدفت إزالة التعديات والإشغالات والباعة الجائلين بالشوارع المؤدية لمستشفيات جامعة عين شمس، وتسيير الحركة المرورية المؤدية إلى المستشفى.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلاحظ لها وجود تعديات بالطرق الرئيسية المؤدية لمستشفيات جامعة عين شمس، ووجود أكشاك واستغلالها لبيع بعص المنتجات مما يؤدى إلى إعاقة الطريق العام، وطلب إدارة شرطة تأمين المستشفيات بإدراج تلك الطرق ضمن خطة إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن القاهرة لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأسفرت الحملات التى تمت بالتنسيق مع إدارة تأمين مستشفيات جامعة عين شمس وحى الوايلى عن ضبط 3 باعة متجولين، ورفع 14 مخالفة إشغال متنوعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانوية اللازمة حيال المخالفين، وجار استمرار الحملات الأمنية لإزالة كافة أوجه الإشغالات.