لتفادى ارتجاع اللبن.. ما تنيميش طفلك على ظهره بعد الرضاعة

ارتجاع لبن الرضاعة من الفم عند الأطفال أحد المشكلات التى تؤرق الأمهات، حول ذلك تقول الدكتورة نهى أبو الوفاء، استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن تعرض الأطفال الرضع أو حديثى الولادة إلى ارتجاع الحليب من المرىء ناتج عن عدم نضج عضلات الجهاز الهضمى بعد، خاصة فى الشهور الأولى من عمر الطفل والتى يطلق عليها معسرة الفواء.

وتستكمل د. نهى قائلة "يتوقف ارتجاع الحليب عندما يبدأ الطفل فى الجلوس ومع اتمامه الستة شهور، كما يساعد نوم الطفل على ظهره بعد الرضاعة على الارتجاع مما يؤدى إلى رجوع الحليب إلى المرىء".

وتتابع د. نهى قائلة "يجب على الأمهات تجنب نوم طفلها على ظهره عقب الرضاعة، لتفادى تعرض طفلها لارتجاع اللبن من المرىء".