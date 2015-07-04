مجلس علاي يدعو لاستثمار هوايات محبي السرعة

في إطار المجالس الرمضانية للعام 2015، والتي تقيمها وزارة الداخلية ممثلة بإدارة مكتب ثقافة احترام القانون تحت شعار «الابتكار يثريه الحوار»، انعقد مجلس الداخلية الرمضاني تحت عنوان «خدمات المرور والترخيص» وما تواجهه من تحديات، الذي استضافه المواطن سعيد علاي النقبي رئيس مجلس بلدي خورفكان سابقاً، في منزله الكائن بمدينة خورفكان التابعة لإمارة الشارقة مساء أول من أمس الخميس، وحضره عدد من القيادات والضباط في وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وشخصيات ومسؤولون من دوائر حكومية ومحلية في المدينة.

وقد أصدر المجلس عدة توصيات للحد من الحوادث المرورية والسرعة الزائدة المتسببة في الوفيات. وطالب المجلس، الذي أداره الإعلامي محمد إبراهيم الرئيسي، بتهيئة بنية تحتية في مختلف إمارات الدولة لفئة الشباب، مثل تأسيس حلبة سباق احترافية ومجهزة لممارسة هوايات السرعة لمحبيها. وأكدت التوصيات أهمية تقنين منح رخص القيادة وحصرها على المهن المتوسطة والعليا للوافدين والأجانب المقيمين في الدولة، لتقليل الازدحام والمركبات، بالإضافة إلى ضرورة فرض تدابير بديلة أو خدمة مجتمعية، لردع المخالفين، ومشاركة جميع فعاليات المجتمع، في دعم وتوجيه ومراقبة السلوك على الطرق «المسؤولية الاجتماعية» والالتزام بالقوانين.